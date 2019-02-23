- В 2018 году по области зарегистрировано 475 пожаров в жилом секторе, в том числе 75 в многоэтажных домах. Основные причины - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. В январе 2019 года в жилом секторе произошло 17 пожаров, в том числе 1 в многоэтажном доме, - сообщил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздықов. Проверки показывают, что в противопожарном обеспечении в домах повышенной этажности города Актобе имеется ряд проблем. Аким области поручил принять исчерпывающие меры для снижения пожарной опасности не только в многоэтажках, но и во всех других жилых объектах, местах массового скопления людей. В том числе, поручено изучить возможности активизации работы по установке газоанализаторов в жилых домах и квартирах для предотвращения взрывов бытового газа. Стоит отметить, что в целях усиления пожарной безопасности в регионе с 2017 года создано 11 пожарных постов, обеспечивающих защиту 72 населенных пунктов. На текущий год запланировано создание еще 6 постов в селах Акжар Хромтауского, Шиликти Шалкарского, Кумсай и Мугалжар Мугалжарского, Айке Айтекебийского и Родниковке Мартукского районов. В среднем на создание пожарного поста с учетом приобретения пожарного автомобиля требуется 21 млн. тенге. Глава региона поручил акимам вышеуказанных районов обеспечить своевременное выделение денежных средств. Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос контроля за соблюдением требований правил безопасности на воде. В этом году соблюдение всех норм безопасности на пляжах будет под особым контролем. До начала купального сезона, 20 мая, все пляжи будут тщательно проверены, злостных нарушителей лишат права на осуществление деятельности. Весь купальный сезон пляжи будут и под общественным контролем. Для этого создаются специальные группы из числа общественных активистов, блогеров и представителей СМИ. Также во всех населенных пунктах области продолжится начатая в прошлом году работа по созданию коммунальных (бесплатных) пляжей. - Заблаговременная подготовка и оборудование пляжей к купальному сезону - важная часть обеспечения безопасности людей. Прошу подойти к этому вопросу со всей ответственностью, особенно руководителей частных пляжей. Укрепляйте материально-техническую базу. Ваш доход, в первую очередь, должен расходоваться на обеспечение безопасности отдыхающих. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не повторить события, произошедшие прошлым летом, - сказал аким области, резюмируя обсуждение данного вопроса. При этом глава региона поручил усилить работу по подготовке спасателей, а также повсеместно организовать широкомасштабное обучение детей школьного возраста плаванию и мерам безопасности на воде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.