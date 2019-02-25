Чистота и порядок на кухне мечта любой хозяйки. Но некоторые поверхности сложно очистить просто губкой. Как с этим быть и что делать? Воспользуйтесь проверенными способами. Не забудьте, надеть перчатки перед работой, чтобы защитить кожу на руках. Духовка 1 ст. соды смещайте с 10 ст.л. воды. Нанесите смесь на внутреннюю поверхность духового шкафа и на дверцу. Налейте в емкость с пульверизатором 6% уксус и распылите поверх соды. Через 5 минут с помощью губки или щетки сотрите грязь. Промойте остатки водой. Решетки на плите Снова поможет сода. Смещайте соду с водой до образования густой кашицы. Решетку помещенную в раковину обмажьте этой смесью. Оставьте на 15 минут, прочистите и промойте. Ручки плиты     Купите в аптеке нашатырно – анисовые капли и протрите ими поверхности ручек. Стекло Если на стеклянной поверхности остался след от клея или нужно снять этикетку с банки. Обработайте поверхность аэрозолем WD – 40. Он защищает металл от ржавчины, но и в этом помочь может. Также  в другом нашем материале можете узнать как сделать генеральную уборку в ванной без бытовой химии.