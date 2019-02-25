Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела криминальной полиции департамента полиции ЗКО Марат Сугуров, интернет-мошенничества являются одной из актуальных проблем. – Основными причинами совершения таких преступлений является доверчивость людей в условиях современных технологий и небрежное отношение к своим личным данным. Поскольку во всех случаях потерпевшие предоставляют свои данные, либо предоставляют денежные средства неизвестным им лицам через банки второго уровня. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью наших граждан, получают их персональные данные, пароли банковских карт, номера счетов и фотографии удостоверений личности, - отметил Марат Сугуров. Стоит отметить, что основной площадкой, на которой совершаются интернет-преступления, являются социальные сети Instagram, «В Контакте», а также интернет-магазины OLX, «Крыша», «Колеса». – К примеру, совсем недавно житель города Уральска стал жертвой мошенников, который заинтересовался низкой стоимостью жилья, размещенного на сайте OLX. Мошенник по легенде находился за пределами города, и для убеждения серьезности клиента в покупке жилья, попросил показать счет, на котором имеются денежные средства. Потерпевший отправил выписку счета с реквизитами, а мошенник, воспользовавшись этим, перевел деньги на другой счет. На раскрытие подобных преступлений уходит определенное количество времени, так как в основном такие преступники находятся в других регионах. Сначала года подразделением «К» криминальной полиции, основой задачей которой является противодействие киберпреступности, был осуществлен выезд в служебную командировку в города Астана, Павлодар, Караганда, Балхаш, Алматы, Тараз, Актобе, где были задержаны и изобличены мошенники в совершении 12 эпизодов интернет–мошенничеств, - рассказал Мурат Сугуров. Кроме этого, по словам руководителя отдела, за два месяца 2019 года в Уральске было похищено 147 сотовых телефонов, 52 из которых были найдены. –Люди обращаются с заявлением, и мы своевременно отправляем все запросы. Но для того чтобы найти телефон, он должен быть включенным. Однако в большинстве случаев злоумышленники не включают украденные телефоны, отправляют их заграницу либо разбирают на запчасти, - рассказал Мурат Сугуров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.