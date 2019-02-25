Дольше всех должность акима занимает аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, меньше всех - аким Астаны Бахыт Султанов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   var divElement = document.getElementById('viz1551068364874'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object'); vizElement.style.minWidth='420px';vizElement.style.maxWidth='650px';vizElement.style.width='100%';vizElement.style.minHeight='560px';vizElement.style.maxHeight='860px';vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+'px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); Инфографика взята с личной страницы в Facebook Алимжана Бисембаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.