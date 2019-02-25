Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как установлено в суде, 9 октября 2018 года, примерно в 14.30 подсудимый сел за руль автомобиля марки «Toyota Ipsum 2.4.» без прав.

- Следуя по проспекту Азаттык, со стороны улицы Ауезова, в сторону поселка Балыкши, возле ресторана «Империум плаза» водитель совершил наезд на женщину. В результате потерпевшая была помещена в реанимационное отделение Атырауской областной больницы, где, не приходя в сознание, скончалась, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау

В ходе досудебного расследования виновник ДТП полностью признал свою вину. Также отец погибшей заявил, что подсудимым возмещен причиненный моральный и материальный ущерб, в связи с чем просил освободить его от уголовного наказания.

В суде дело было рассмотрено в согласительном производстве.

- Приговором суда подсудимый признан виновным по ч.3 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", и был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе в суда №2 города Атырау.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ