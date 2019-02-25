Иллюстрационное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, всего на территории нашей области зарегистрировано более 143 тысяч автомобилей, 75 тысяч из которых - в Уральске. – По сравнению с прошлым годом количество транспортных средств выросло на 26 тысяч. За 2019 год зарегистрировано вновь 271 транспортное средство, а в 2018 году - около 5 тысяч. С начала этого года 185 автомобилей законно установили газовое оборудование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что в 2018 году 445 владельцев транспортных средств приобрели"блатные" номера и 128 единиц с одинаковыми буквенными обозначениями на 105 млн тенге. – С начала этого года приобретено 28 комплектов государственных номерных регистрационных знаков повышенного спроса и пять комплектов с одинаковыми буквенными обозначениями на общую сумму более 4 млн тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Между тем, "зеркальны" номера стоят 57 МРП, что составляет почти 144 тысячи тенге. Государственные регистрационные номерные знаки 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 077, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями стоят также 57 МРП (около 144 тысяч тенге). "Зеркальные" номера с одинаковыми буквенными обозначениями будут стоить 114 МРП (около 288 тысяч тенге). ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999 обойдется в 137 МРП (около 346 тысяч тенге). Самыми дорогими номерами являются регистрационные номера с цифрами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. За такие "блатные" номера придется заплатить 285 МРП (около 720 тысяч тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.