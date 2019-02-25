Фото с сайта Total.kz Аскар Мамин назначен премьер-министром Казахстана. Кандидатуру Мамина согласовал Мажилис. В пленарном заседании нижней палаты Парламента принял участие Президент Нурсултан Назарбаев. Кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра внёс на рассмотрение Нурсултан Назарбаев. "Правительство получило все необходимые полномочия и должно чётко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность", – цитирует Президента пресс-служба Акорды. После одобрения кандидатуры Мамина Мажилисом Президент подписал указ о его назначении премьер-министром. По закону, кандидатуру премьер-министра сначала должна была одобрить фракция "Нур Отан". В пресс-службе партии сообщили, что отдельного заседания фракции не было. До сегодняшнего дня Аскар Мамин временно исполнял обязанности премьер-министра. С сентября 2016 года он работал в должности первого заместителя премьер-министра РК. С 1996 по 2008 год был первым заместителем акима и акимом Астаны, вице-министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли, министром транспорта и коммуникаций РК. С апреля 2008 года по 9 сентября 2016 года являлся президентом АО "НК "Қазақстан темір жолы". По специальности – инженер-строитель, экономист. Президент Казахстана отправил Правительство в отставку 21 февраля. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в нынешнем составе кабмину не удалось создать реальные стимулы для роста экономики и благосостояния казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.