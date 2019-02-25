Скриншот с видео На видеоролике воспитатель разучивает с детьми буквы, при этом она кричит на детей. И когда девочка не смогла назвать букву, воспитатель вызывает к доске мальчика, который назвал эти буквы. После этого педагог за ухо выводит к доске девочку, начинает бить ее по голове крича ей в ухо: "О, говори О, поняла, не у, а о!". Затем она еще несколько раз бьет ребенка по голове. Руководитель Актюбинского управления образования Ляззат Уразбаева сообщила, что видео было снято в сентябре 2018 года в Каргалинском районе, в селе Бадамша. Снятое происходит в детском саду «Айголек» в подготовительной группе. В управлении образование видео увидели только сегодня. В райотделе образования сообщили, что на видео урок ведет воспитатель-психолог. Она была уволена утром 25 февраля после того, как руководство увидело данный видеоролик. Кто снял видео и распространил его в соцсетях - неизвестно. ztq05pGpqyE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.