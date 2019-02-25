Фото с сайта Tengrinews.kz По словам председателя Сената Касым-Жомарта Токаева, согласно конституционным нормам дача согласия на назначение Президентом главы Нацбанка относится к исключительному ведению Сената. - Глава государства принял отставку председателя Национального банка Данияра Акишева. По поручению Главы государства я пришел согласовать кандидатуру на назначение председателя Нацбанка. Президент Нурсултан Назарбаев предлагает в качестве кандидатуры Ерболата Досаева. Он показал за время своей службы как квалифицированный финансист. Я прошу дать согласие на назначение, - сказал председатель Администрации Президента Асет Исекешев. Председатель Комитета по финансам Сената Ольга Перепечина заявила, что Ерболат Досаев имеет большой опыт в сфере экономики и финансов, является результативным топ-менеджером. В соответствии с регламентом Сената Парламента, предлагаемая кандидатура была обсуждена на расширенном заседании комитета. Депутаты Сената единогласно поддержали кандидатуру Досаева. С августа 2017 года Ерболат Досаев занимал должность заместителя премьер-министра, а также с октября того же года представителем правительства в правлении Нацбанка. В разные годы Досаев возглавлял Национальный управляющий холдинг "Байтерек", занимал должность министра национальной экономики, был главой Министерства экономики и бюджетного планирования. В период с 2012 по 2013 годы был министром экономического развития и торговли, также возглавлял Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Кроме того, он занимал должности вице-министра финансов, вице-министра энергетики, индустрии и торговли. В 1998 году Досаев был советником премьер-министра. В мае 2016 года он подавал в отставку с поста министра национальной экономики. При обсуждении поправок в Земельный кодекс Нурсултан Назарбаев объявил Досаеву о неполном служебном соответствии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.