Прокуратурой Атырауской области в результате мониторинга соблюдения трудового законодательства установлена задолженность городского центра занятости перед 617 работниками в размере 32,6 млн тенге. - Более того, выявлен факт несвоевременного перечисления обязательных социальных отчислений в сумме 8,1 млн тенге. По акту прокурорского надзора нарушения устранены, сумма долга погашена в полном объеме, 2 виновных лица привлечены к ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.