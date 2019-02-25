Выяснилось, что дети неоднократно жаловались на воспитателя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Скриншот с видео Сегодня, когда по мессенджеру WhatsApp стали распространять видео, на котором воспитатель бьет двух девочек, родители пошли в детский сад. Они обратились к заведующей детского сада "Айголек" села Бадамша Каргалинского района. Вместе с ними в детский сад приехали и представители районного отдела образования. Правда, выяснилось, что женщина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. - Она даже не извинилась, - возмущаются родители. Отец девочки Самиры обратился в прокуратуру и в районный отдел полиции, чтобы в отношении воспитателя возбудили дело. Об этом сообщила мама ребенка Нургуль Сагирова. По ее словам, в группе 23 ребенка, они ходят к этому воспитателю второй год. Между тем, в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что Каргалинским отделом полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование по ст. 140 ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Напомним, в мессенждерах распространилось видео, на котором воспитатель кричит на двух девочек, а потом и вовсе тащит одну из них за ухо к доске и бьет по голове за то, что она не смогла показать букву. Позже стало известно, что видео было снято еще в сентябре прошлого года в детсаду "Айголек" Каргалинского района Актюбинской области. На видео попала воспитатель-психолог. Азамат АКЫЛ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.