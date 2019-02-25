Фото с сайта Weproject.kz Ранее она занимала должность председателя правления АО "Назарбаев Интеллектуальные школы". Куляш Шамшидинова родилась в 1958 году. Закончила Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "Преподаватель химии". В разные годы работала учителем, директором школы. В 1996 году стала заместителем акима Талдыкоргана, в 2002 – вице-министром образования и науки Республики Казахстан. В 2005-2007 годах занимала должность генерального директора Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра "Бобек". С 2010 года возглавляла правление АО "Назарбаев Интеллектуальные школы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.