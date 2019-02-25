Сегодня, 25 февраля, замакима области Багдат Азбаев и аким города Мурат Мукаев проверили ход противопаводковых работ. Как рассказал руководитель управления по ЧС города Уральск Амангельды Ешмуханов, большое количество снега было вывезено из районов Курени, Сарытау, Балауса. – При строительстве микрорайона Акжайык в шести местах были повреждены обвалования. Сейчас ведется работа по восстановлению. С центральных частей города также вывозится снег и ведется работа с населением на случай паводка, - рассказал Амангелди Ешмуханов. По словам Мурата Мукаева, в этом году выпало рекордное количество снега, которого не было более 30 лет. – Высота снега в некоторых местах достигает полутора метров. Коммунальные службы в течение трех месяцев работают в круглосуточном режиме, задействованы более 250 единиц техники. Крупные строительные и дорожные компании на безвозмездной основе предоставили нам свою технику. В данный момент 32 участка находятся в зоне подтопления. Мы вывозим оттуда снег, оповещаем жителей, рассказывая им алгоритм действий в случае подтопления. В городе уже готовы 28 эвакуационных пунктов. Коммунальные службы, службы ЧС работают в круглосуточном режиме. Но все же угроза паводка большая. Через неделю начнется обильное таяние снега. Призываю все население, особенно представителей КСК активно вывозить снег. На сегодня нерадивые руководители КСК уже привлечены к административной ответственности. 134 материала нами уже оформлены. В оставшиеся 7-10 дней мы должны максимально вывезти снег с особо подтапливаемых участков и прочистить все арыки. Протяженность арыков в городе составляет 92 километра, из них половина уже очищены. Мы далее будем проводить эту работу в круглосуточном режиме, - отметил аким города. Между тем, по прогнозам РГП "Казгидромет" снегопады еще будут, а активное потепление начнется с 7 марта. До сегодняшнего дня из города вывезено 800 тысяч кубометров снега.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.