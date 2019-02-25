Фото из архива "МГ" Сегодня, 25 февраля, экс-аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев был назначен министром труда и социальной защиты. Сегодня был утвержден новый состав правительства. Так, Указом президента назначены: Смаилов Алихан Асханович - первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром финансов Республики Казахстан; Касымбек Женис Махмудулы - заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Атамкулов Бейбут Бакирович - министром иностранных дел Республики Казахстан; Ермекбаев Нурлан Байузаковича - министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаев Ерлан Заманбекович - министром внутренних дел Республики Казахстан; Абаев Даурен Аскербекович - министром информации и общественного развития Республики Казахстан; Бекетаев Марат Бакытжанович - министром юстиции Республики Казахстан; Биртанов Елжан Амантаевич - министром здравоохранения Республики Казахстан; Мухамедиулы Арыстанбек - министром культуры и спорта Республики Казахстан; Жумагалиев Аскар Куанышевич - министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Бозумбаев Канат Алдабергенович - министром энергетики Республики Казахстан. Куляш Ногатаевна Шамшидинова - министром образования и науки Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.