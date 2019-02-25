Жители города, большинство из которых заканчивали это учебное заведение, были неприятно удивлены. Они недоумевали, зачем нужно было выпиливать огромные тополя. - Я когда-то была студенткой этого вуза. Когда я училась в университете, мы с однокурсниками весной всегда сидели во дворе на переменах. Деревья создавали тень. Не понимаю, зачем нужно было их спиливать, кому они помешали. Они не были сухими. Наши власти говорят, что наш город является одним из самых зеленых и экологически чистых, тогда зачем пилить эти деревья, - говорит жительница Уральска Наталья. По словам жителей города, эти деревья были посажены в 60-х годах прошлого столетия и никому не мешали. Между тем, в пресс-службе вуза заявили, что деревья были спилены согласно предписанию ДЧС ЗКО. - В связи с проверкой ДЧС ЗКО соответствия учебных зданий ЗКГУ системе противопожарной безопасности были обнаружены нарушения и даны предписания по их устранению, поскольку деревья создают серьезное препятствие в условиях эвакуации, - сообщили в пресс-службе вуза. - Ранее в главном корпусе имели место несколько случаев ЧС, когда специализированная техника не смогла своевременно подъехать к зданию из-за близкого расположения к зданию деревьев, после чего на университет был наложен штраф - 800 тысяч тенге. В связи с этим было решено спилить деревья. Также стало известно, что тополя перед главным корпусом университета были посажены в 1960 годах. - То есть они сильно устарели, и на срубленных деревьях имелись мертвые ветки, которые при сильном ветре создают опасность падения и неблагоприятные ситуации, представляя опасность для жизни и здоровья людей. С целью восстановления мест вырубок по плану осуществляется посадка молодых саженцев. Весной 2018 года было высажено около 40 молодых саженцев, весной 2019 года планируется продолжить эту работу, - пояснили в пресс-службе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.