Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции, 24 февраля около 11.30 в полицию обратился житель Уральска, который рассказал, что он заблудился в лесу. – После получения сообщения для поисков мужчины были направлены участковые сотрудники полиции Абайского отдела полиции и сотрудники ДЧС ЗКО. Однако позже к розыскным работам были привлечены еще 31 полицейский и 32 сотрудника ДЧС ЗКО, два кинолога со служебно-розыскными собаками, а также восемь единиц спецтехники, среди которых два снегохода «Буран», четыре служебных автотранспорта ДЧС ЗКО, две патрульных автомашин, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Заблудившегося мужчину удалось найти 25 февраля около 01.00 в лесном массиве "Учужный затон". 24-летний житель Уральска был госпитализирован в областную клиническую больницу с диагнозом обморожение двух нижних конечностей. Стоит отметить, что мужчина является отцом троих детей.