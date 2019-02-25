По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -15 градусов. -2 градуса и снег ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В Актау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, ночью ожидается 3 градуса тепла. Снег ожидается и в Актобе. Температура воздуха днем составит 10 градусов мороза, ночью -16 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.