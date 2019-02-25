- - Нет настроения красиво одеваться или считаете, что уже нет причин примерять и менять старые наряды на новые? Значит, разлюбили себя! Для начала вспомните о себе: сделайте маску для лица. сходите в парикмахерскую – ощутите изменения, вспомните это чувство – когда сама себе нравишься. - Придерживаетесь не своих желаний, а возрастных стереотипов? Все это блажь. Если соседка ровесница ходит в длинном невзрачном платье, вся в домашних делах и вязаниях, вам не надо повторять за ней, если вы этого не хотите. Занимайтесь, чем хочется: запишитесь в бассейн или на каток – к чему душа зовет. Возврат не в счет, когда душа молодая. - Завидуйте, что к знакомой дети приезжают чаще, чем к вам? Значит пора действовать! Меняйтесь сами и мысли свои. Не приезжают – значит есть дела, самостоятельность тоже хорошо. Если они живут не в другом городе, придумайте правило – в воскресенье все к вам на обед. Со временем, возможно, это станет вашей семейной традицией, а может не только вашей. - Мучает чувство одиночества, и на душе скребут кошки? Поможет увлечение. Вспомните, чем увлекались в молодости. Что - то очень нравилось, но на это не хватало времени – теперь оно есть. Или совсем иное, на что в молодости не хватало смелости, но мечталось. Теперь вам все по плечу! - Раздражает все и всё? Они не виноваты. Это свидетельство вашей психологической усталости. Помогут чтение и расслабляющая активность. Ежедневные прогулки, фитнес – клубы успокоят, и здоровья укрепят. Жизнь заиграет новыми красками, нужно эти краски себе любимой подарить.
- Советуем обратить внимание на идеи по уходу за собой в наших публикациях о масках и уходу за волосами .
