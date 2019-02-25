Предписания на вырубку деревьев во дворе вуза мы не давали – ДЧС ЗКО
Пожарные опровергают слова пресс-службы ЗКГУ им.Утемисова, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам начальника управления ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, 19 апреля 2018 года была проведена проверка РГП на ПХВ "ЗКГУ имени Махамбета Утемисова" по результатам проверки выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности, за которые организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.
- Руководству вуза было вручено предписание с указанием сроков выполнения противопожарных мероприятий. В предписании были отражены нарушения, касающиеся только зданий и помещений вуза. никакого предписания для вырубки деревьев среди них не было, такого предписания мы не давали. 16 августа 2018 года проведен, в ходе которой установлено, что 5 ранее выявленных нарушений остались не устраненными. Так, наружные пожарные лестницы и ограждения не подвергнуты эксплуатационным испытаниям, в зданиях общежития на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания. Кроме того, во всех зданиях, состоящих на балансе университета, в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления проводов во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений не произведены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (допущена механическая скрутка проводов), - рассказал Ерлан Турегелдиев. - Был составлен административный протокол по статье 462 ч.3 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и 6 сентября 2018 года специализированным административным судом г. Уральска наложено адмвзыскание на сумму 841750 тенге без приостановления деятельности.
Напомним, уральцев возмутила вырубка высоких тополей во дворе старейшего уральского университета ЗКГУ им. М. Утемисова. В пресс-службе вуза ранее сообщили, что деревья пришлось спилить по предписанию ДЧС ЗКО.
- В связи с проверкой ДЧС ЗКО соответствия учебных зданий ЗКГУ системе противопожарной безопасности были обнаружены нарушения и даны предписания по их устранению, поскольку деревья создают серьезное препятствие в условиях эвакуации, - сообщили в пресс-службе вуза. - Ранее в главном корпусе имели место несколько случаев ЧС, когда специализированная техника не смогла своевременно подъехать к зданию из-за близкого расположения к зданию деревьев, после чего на университет был наложен штраф - 800 тысяч тенге.
