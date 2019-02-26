Слышали ли вы когда – нибудь о WD-40? Если в вашей семье есть машина – наверняка. И тогда скажите мужу, что это средство нужно не только ему для чистки деталей, но и вам. Если нет, купите, пусть обязательно будет дома - познакомьтесь со способами использования полезного в доме средства!  1. Самое простое применение WD-40 — смазка дверных петель и навесов мебели, и автомобиля при скрипе. 2. Смажьте карнизы, и занавески будут легко передвигаться по ним. 3. Детские художества со стен и мебели поможет убрать WD-40. 4. Зачем долго замачивать или тереть? Чтобы убрать этикетку с посуды или остатки клея со стеклянной поверхности – воспользуйтесь WD-40. 5. Стеклянные двери в душевой кабине, зеркало в ванной – после обработки этим средством не будет разводов, и зеркала не будут запотевать. 6. Если не можете снять кольцо с пальца – смажьте его WD-40. 7. Уже не знаете чем еще тереть, чтобы удалить пятна от кофе или чая с поверхности стола – это верное средство. 8. Ножницы заедают и жуют – смажьте WD-40. 9. Если машина все таки у вас есть этот совет вам знаком, если нет ловите – чтобы стекла машины не покрывались инеем и обледенением обработайте их WD-40. Также поможет при замерзании замка. 10. В волосах оказалась жвачка – обильно нанесите средство и оставьте на пару минут, потом вычесать. Проблема решена. 11. Убережет вашу кожаную обувь от солевых разводов и следов реагента, делая ее водостойкой. 12. Унитаз и ванна заблестят, просто распылите средство, как обычное чистящее средство и протрите губкой. 13. Чем мы только не трем, если на линолеуме образовывается черная полоска от новых туфель или детской коляски! А если он светлый – это вообще все портит. Знакомо? Теперь вы знаете - это не проблема. Будем рады если наши другие материалы тоже помогут вам в ремонте. Например как использовать старый чемодан, который жалко выбросить, или как ухаживать за кожаной мебелью.