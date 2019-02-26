Иллюстративное фото из архива "МГ" В Астане Министерство информации и коммуникаций (МИК) провело первое обсуждение изменений в Правила аккредитации журналистов. 13 февраля 2019 года на сайте "Открытые НПА" МИК опубликовал проект поправок в приказ министра культуры и информации "Об утверждении Правил аккредитации журналистов". Поправки определяют условия аккредитации, отказа в аккредитации и лишения аккредитации казахстанских журналистов. После публикации правил, ряд журналистов из Астаны, Алматы и Караганды, подали заявления на проведение митинга против изменений в приказ министра. Они считают, что правила могут ограничить их работу или вовсе препятствовать деятельности СМИ. В частности, в проекте поправок есть пункт о том, что журналисты должны соблюдать некий регламент, установленный модератором мероприятия, письменно подписав согласие на его соблюдение. Также в правилах есть пункт о том, что журналистам могут отказать в аккредитации на мероприятие, в виду "отсутствия возможности размещения журналистов в помещениях, где проводятся заседания…". Представители Международного фонд защиты свободы слова "Адил соз" на встрече предложили исключить пункт, по которому в аккредитации могут отказать из-за отсутствия места. "У нас есть комнаты отдыха для акима, для заместителей акимов, при этом 30 % от общей площади, которую занимают госорганы, должны быть отданы под общественные мероприятия, совещания и так далее, - говорит представитель "Адил соз" Тамара Симахина. - Мы считаем, что отсутствие помещения, это не проблема журналистов, и казахстанцев, которые под этим предлогом не получат информацию. Это проблема госоргана. Мы обращаемся с просьбой к министерству, какое-то же будет министерство, чтобы вот эти 10-15 квадратов, которые выделены под комнаты отдыха для акимов, которые у нас не шахтёры, отдать для того, чтобы журналисты могли попасть на мероприятия". На встрече также было решено пересмотреть пункт о регламенте, который журналисты должны соблюдать на мероприятии. Организатором обсуждения правил аккредитации для журналистов было Министерство информации и коммуникации. Однако ещё до начала обсуждения, Президент Казахстана подписал указ об упразднении этого министерства. Оно было реогранизовано в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.