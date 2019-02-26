Удалить пинцетом лишние волоски и придать бровям нужную форму не сложно. С окрашиваем немного сложнее, но тоже не составит большого труда. Очистите от косметики лицо, чтобы краска легла равномерно обработайте брови скрабом. Область окрашивания обезжирьте спиртовым лосьоном. Наденьте перчатки. В маленькой, стеклянной емкости смешайте хну нужного цвета и теплую воду, из расчета 1:1. Перемешайте деревянной палочкой. Краску наносите синтетической кистью, двигаясь от начала брови до кончика. Если брови густые, достаточно одного слоя краски. На редкие можно нанести слой потолще. Если краска вышла за контур вытрите ватной палочкой или диском, смоченным перекисью водорода.Если хотите более выразительные, насыщенного цвета брови – смешайте 2 оттенка – коричневый и черный. Краску оставьте на 15-20 минут. После протрите брови питательным аромамаслом или просто смойте водой. Такое окрашивание держится недели две. Перед процедурой не забудьте провести тест на аллергию на тыльной стороне ладони, если в течение 10 минут раздражение не появилось, можете приступать к окрашиванию.