Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов. По словам спикера, за отопительный период 2018-2019 года зарегистрировано 2 случая отравления угарным и природным газом, в результате погиб 1 человек, травмировано двое. Причиной отравления газом стало засорение труб. - В целях предупреждения несчастных случаев, акиматом города выделяются средства на установление сигнализаторов угарного газа, в том числе и домах многодетных матерей. Это значит, что люди, у которых установлен такой детектор, не погибнут от отравления угарным или природным газом. В случае возникновения утечки прибор моментально заблокирует подачу газа. Установка начнется уже со следующей недели,- сказал заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов. Отметим, что 16 февраля в нефтяном регионе был создан оперативный штаб по организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе. За прошедшие две недели сотрудниками ДЧС были проведены разъяснительные беседы с жильцами около 4 тысяч жилых домов, выявлено более 68 нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.