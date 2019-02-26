62-летний мужчина совершил столкновение с грузовым поездом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Ершовский раонный суд вынес приговор в отношении 62-летнего казахстанца, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. - 17 ноября 2018 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Фигурантом уголовного дела стал 62-летний водитель, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе расследования, проведенного следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, было установлено, что мужчина, управляя технически исправным автобусом, на железнодорожном переезде в районе поселка Озинки Саратовской области допустил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП пять пассажиров автобуса, граждан ближнего зарубежья, погибли. Следователи установили, что причиной наступления столь трагичных последствий явились неосторожные действия водителя. Он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда, - сообщается на сайте ГУ МВД Саратовской области. Ершовский районный суд Саратовской области счел достаточными собранные в ходе следствия доказательства и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, 17 ноября 2018 года пассажирский автобус сообщением Саратов - Уральск столкнулся с грузовым составом. В результате ДТП погибли пять граждан Узбекистана, двое граждан Казахстана были госпитализированы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.