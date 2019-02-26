- Мужчины наследуют информацию, заключенную в Y-ДНК из поколения в поколение. Данная хромосома передается от отца к сыну практически в неизмененном виде, это и дает возможность проанализировать результаты и выявить сходства. У женщин есть митохондриальная ДНК, которая позволяет определить происхождение по материнской линии. После анализа Вы узнаете свою гаплогруппу, получите свой гаплотип, отчет о ближайших и далеких предках по прямой мужской (женской) линии с их географией, этнической и родовой принадлежностью- ДНК генеалогия хоть и молодая наука, но уже сформировала достаточную базу для точного выявления этнической составляющей в процентном соотношении, путем геномного анализа: аутосомного ДНК тестирования. Оно с большой долей вероятности также дает возможность выявить ваших близких и дальних родственников по всем предковым линиям. Сравнение всех результатов ведется по общей ДНК базе данных, включая научные образцы. Это позволит досконально изучать вашу родословную, ваше шежире.- Цены вы можете посмотреть на нашем сайте, указанном ниже. Вся процедура занимает в среднем около шести недель, в зависимости от загруженности лаборатории. Все ДНК тесты имеют только генеалогический характер и юридической силы не имеют.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.