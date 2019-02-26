По инициативе АО «СПК «Атырау» АО «АТМА – аэропорт Атырау и перевозки» выделит средства на покупку амбулаторного лифта, предназначенного для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажиров с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их лиц. На данный момент заключен договор с российским автомобильным заводом «Чайка Сервис» о поставке лифта до апреля этого года. Также в ходе переговоров корпорация в целях улучшения качества обслуживания пассажиров внесла предложение о замене системы кондиционирования и вентиляции в пассажирском терминале аэропорта. - Это даст возможность повысить уровень предоставления услуг согласно международным стандартам и создаст комфортные условия для пассажиров. До конца года представители казахстанской компании «AtmosferVent», с которой уже заключен договор, должны поставить и установить систему, - рассказали в пресс-службе АО «СПК «Атырау». Напомним, АО «СПК «Атырау» является крупным акционером АО «АТМА – аэропорт Атырау и перевозки», владеющим 50% его акций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото автора