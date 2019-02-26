Фото с сайта www.apa.kz Нового акима региона представил премьер-министр Аскар Мамин. Ондасын Уразалин ранее занимал пост заместителя руководителя Администрации президента. Напомним, экс-аким области Бердибек Сапарбаев стал министром социальной защиты населения. Уразалин родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт и Казахский государственный университет имени Кирова. Свою трудовую деятельность начинал с позиции преподавателя Актюбинского педагогического института. С 1993 по 1999 годы был председателем правления банка "Рика". В 1999-2000 годах был председателем правления ЗАО "Облтрансгаз", ЗАО "Актобегаз". С 2000 по 2003 годы работал акимом Мугалжарского района Актюбинской области. В 2003-2004 годах - начальник Актюбинского областного управления внешнеэкономических связей и инвестиций. В 2004 году был директором Департамента внутренней политики Актюбинской области. В 2005-2006 годах - заместитель акима Актюбинской области. В 2006-2007 годах - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан. В 2007-2008 годах - заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации президента. С 2008 по 2014 годы - заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента. 2014-2017 годы - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан. 22 марта 2017 года Указом главы государства назначен заместителем руководителя Администрации президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.