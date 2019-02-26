8-летняя Настя Бузгон должна отправиться на лечение в Самару в середине марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы девочки Любови Киркиной, всего на поездку им нужно собрать 420 тысяч тенге. - На данный момент люди помогли нам собрать 310 тысяч тенге, осталось еще 110 тысяч тенге. В клинике Середавина в Самаре мы должны быть 15 марта. Если не пройти очередной курс лечения, то у дочери может снова начаться гниение кости на ноге, а это страшные боли. Тогда она не могла ни сидеть, ни лежать. Я прошу помочь нам со сбором денег, - говорит Любовь Киркина. Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Народный банк Казахстана KZ286012353000016141 Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге) Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге) Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях) Киви-кошелек: 87471631562 Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466 Номер карты Каспи голд 5169493191223133 Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  