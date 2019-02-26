В преддверии наступления весенних работ спешите приобрести необходимые промышленные, бытовые и рабочие инструменты и технику в сети магазинов «220 вольт».По улице Курмангазы в районе остановки Школьник с 1 декабря работает магазин «220 вольт», в котором жители города могут приобрести электро-, бензо-, ручные и измерительные инструменты, все для сада, отдыха, генераторы, сварочное оборудование, свет и электрика, силовую технику, сантехника и климат, уборка и клининг, автотовары, все для строительства, расходные материалы.А теперь магазин «220 вольт» открылся и в 6-ом микрорайоне возле ТД «Клондайк». Здесь каждый желающий может купить клеевые пистолеты, аккумуляторные и ручные отвертки, малярные и отделочные инструменты, садовый инвентарь, шуруповерты, дрели, молотки, ножницы, перфораторы, рубанки и другие. Имеются у нас и товары для семейного отдыха и туристов.– В наших магазинах действуют предпраздничные скидки. Так, накануне женского праздника 8 Марта, прекрасная половина человечества любой специальности сможет порадовать себя, купить у нас необходимые ей инструменты или спецтехнику, а мужчины сделать подарки своим любимым, – говорит директор магазина.– Также мы обращаемся к автоледи, у нас в наличие имеются автотовары, которые скрасят вам поездки на любимой машине. Мы предлагаем вам автомобильные технику, пылесосы, компрессоры, аксессуары, косметику, химию, шиномонтажное оборудование по самым низким ценам, – добавил руководитель.Если какого-то товара в наличие нет, то вы можете его оформить заявку на сайте www.220-volt.ru и оплатить по сегодняшнему курсу, никаких надбавок не будет.Хочется отметить, что магазины «220 вольт» работают с юридическими лицами, все цены с НДС. К тому же здесь можно приобрести товар с отсрочкой на 3 месяца через банк «Хоум кредит». Магазины работают без выходных с 9.00 до 19.00.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.