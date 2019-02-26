В школе №8 кроме кабинета директора под учебный класс была переоборудована и школьная библиотека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала директор СОШ №8 Анаргуль Каржауова, на общем родительском собрании было принято решение не переводить учеников начальных классов в СОШ №4. – В начальных классах обучаются 318 детей. Несмотря на нехватку учебных кабинетов, на общем родительском собрании было принято решение, что все дети, включая учащихся начального звена, продолжат обучение в нашей школе. Для этого кабинет директора, а также школьная библиотека были переоборудованы под учебные классы. Читальный зал у нас теперь находится в актовом зале. Школа с согласия родителей перешла на шестидневную форму обучения. В данный момент часть здания, которая была признана аварийной, закрыта, - сообщила Анаргуль Каржауова. Напомним, 19 февраля по решению независимой экспертной комиссии, пристройка школы, где учатся школьники начального звена, является аварийной. Здание школы было построено в 1952 году, и в 1953 году было сдано в эксплуатацию. По словам директора, школа была построена правильно, с соблюдением всех норм, а вот пристройку строили без отмосток, из-за чего она оседает и уже пришла в непригодность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.