Иллюстративное фото с сайта zakon.kz По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 19 февраля в 10.28. Житель села Ракуша, не обнаружив свой автомобиль на мойке, обратился с заявлением в полицию. - После поступления сигнала государственный номер белой «Тойота Камри» был внесен в базу систем интеллектуальных перекрестков. В 10.33 «умная техника» обнаружила машину во время пересечения перекрестка Баймуханова-Амандосова. Старший инспектор ЦОУ сообщила об этом в ближайший опорный пункт полиции №10. К преследованию угнанной «Toyota Camry XV 050» подключилась патрульная служба, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Подозреваемый был задержан около продуктового магазина по ул. Еркинова. В задержании участвовали два наряда участковых и экипаж патрульной полиции. По данному факту ведется досудебное расследование по ст 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Отметим, что в 2018 году полицейским удалось раскрыть 56 факта угона автомобилей. Причем 2 факта из ряда преступлении "прошлых лет". В текущем году раскрыто 3 факта угона авто. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.