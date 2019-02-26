Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 32-летняя жительница города обратилась с заявлением о том, что у неё украли сотовый телефон при входе в автобус. – Сотрудниками полиции были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 40-летний мужчина. При досмотре у него был найден украденный мобильный телефон. Выяснилось, что задержанный мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража" по 10 эпизодам, а также проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские города призывают жителей быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества. Карманные кражи, как правило, совершаются в местах скопления людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.