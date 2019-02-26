Житель дома №7 по улице Производственная Алтынбек Жаманбаев рассказал, что крыша начала проваливаться в ночь на 23 февраля. – Я живу на пятом этаже. Примерно в 2.30 послышался страшный грохот. Сосед вызвал сотрудников ДЧС. Сказали, что крыша не выдержала тяжесть снега. Неделю назад наш аким всех собирал и предупредил, что надо чистить снег. Но КСК как всегда развел руками, сказали, что наняли манипулятор, но тот якобы не смог тут развернуться. Это неправда. Никого они не нанимали. Соседние дома нанимали технику, и у них там спокойно все убрали, - рассказал Алтынбек Жаманбаев. По словам мужчины, снег на крыше ни разу не чистили. – Я пенсионер, мне 70 лет. У меня дома внуки, у соседей тоже дети. Сейчас снег застывший, но через неделю все начнет таять, снег будет мокрый и станет еще тяжелее. Дом старый, он сложится как карточный домик, - возмутился Алтынбек Жаманбаев. - В выходные приезжали представители ЖКХ, проводили собрание. Теперь мы будем ремонтировать крышу по госпрограмме, я с этим согласен, но сейчас снег нужно убрать. Ведь вся вода, когда снег растает, потечет мне в квартиру. Заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Уральск Канат Умралиев подтвердил, что они выезжали на место и проводили с жителями собрание. - Крыша обвалилась частично над 2 и 3 подъездами, - сообщил Канат Умралиев. - Дом был построен в 1968 году, то есть в этом году ему будет 51 год. Шифер на крыше нужно менять через 30 лет, однако крышу не ремонтировали. Чистить снег на такой крыше было опасно. КСК должен почистить снег. Также мы проводили собрание, однако на него вышли лишь 10 человек. Теперь жители должны собрать необходимые документы, чтобы отремонтировать крышу по программе "Модернизация ЖКХ".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.