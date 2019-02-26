Какого витамина не хватает ребенку, можно определить по его самочувствию и состоянию. 1. Ребенок жалуется на ощущение, как бы иголочки покалывают на руках и ногах – не достает витамин В1. Содержится в овсянке, гречке, ячке. Богаты кукуруза, бобовые, орехи. 2. Трескаются и обветриваются губы, по краям рта заеды появились, глаза слезятся – не хватает В2. Увеличьте потребление кисломолочной продукции, сыра, печени, помидоров, моркови, свеклы. Также есть в грушах, персиках, цветной капусте. 3. Малыш капризничает и плохо спит – поможет в этом витамин В5. Его источники: куриное мясо, печень, овощи зеленого цвета, орехи. 4. У ребенка часто плохое настроение, плаксивость – не хватает витамина радости В9 – фолиевой кислоты. Много ее в зелени, моркови, тыкве, свекле, а также во всех цитрусовых. Следите за питанием, настроением и здоровьем ваших деток и будьте здоровы. Полезные советы - как избавить ребенка от икоты можете прочитать в нашей  следующей статье.