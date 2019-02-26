На счету салона огромное количество изготовленной мебели и довольных заказчиков. Здесь вы можете заказать корпусную мебель любого стиля и различной цветовой гаммы, будь то классика, модерн или хай-тэк.Мебельный салон «Папа Карло» производит эксклюзивные кухни, модные столешницы, оригинальные и вместительные шкафы-купе и другую современную и стильную корпусную мебель для спальных, гостиных и детских комнат, прихожих и гардеробных, а также для офисов и банков (бронирование банковских касс и так далее).- Мы с радостью беремся за самые сложные и необычные проекты, потому что не боимся экспериментировать, что позволяет нам воплощать в жизнь самые необычные дизайнерские решения, - рассказал директор мебельного салона. - Сейчас у нас действует праздничная акция. С 23 февраля по 8 марта вы можете заказать любую мебель со скидкой 10% и встраиваемую бытовую технику со скидкой 5%.Срок изготовления 5-6 недель. Мебель можно заказать за наличный безналичный расчет, а также в рассрочку и кредит.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.