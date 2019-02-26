Две тысячи тенге. Это все, что оставалось до пенсий у двух бывших медработников – 72-летней Зулихи Коспаевой и 65-летней Айман Сагындыковой. Айман Сагындыкова почти 40 лет проработала акушеркой в роддоме Актобе. Сейчас она в больнице. Как рассказывает ее сестра, женщина не видит. Нападавший истыкал ей глаза и лицо ножом. Зулиха Коспаева всю жизнь была детской медсестрой. Пожилые люди жили одни в родительском доме в частном секторе Актобе. - Все произошло около 8 вечера, - рассказывает Зулиха Коспаева. - Сестра вышла посмотреть, закрыла ли дверь. Тут в дом ввалился здоровенный мужик и ударил меня ботинком в лицо. Я сидела, мыла посуду у печки. Я упала, он продолжал меня бить кулаком в лицо, по телу, пинал. Сестра буквально вползла в дом, была вся в крови. Оказывается, он ножом ей исколол лицо, глаза, тоже избил. У меня остались ее очки сломанные, они тоже в крови. Мужчина стал кричать, чтобы мы отдали ему миллион. Но откуда у нас такие деньги? Сестра взяла кошелек, дала тысячу тенге. Мужчина кричал, чтобы дали еще. Сестра отдала последние 500 и 500 тенге. Больше у нас не было. По словам пенсионерки, нападавший угрожал взорвать газ. Он подошел к плите, открыл конфорки, взял спички, и сказал, чтобы они молились. Тут бабушке удалось выбежать из дома, она позвала на помощь соседей. Они вызвали «103» и полицию. Окровавленный нож нападавшего полицейские нашли во дворе дома. Самого мужчину задержать не удалось, он убежал. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.Пенсионерка Зулиха Коспаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.