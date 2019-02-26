Сегодня, 26 февраля, аким города Атырау в ходе аппаратного совещания представил своего нового заместителя. Им стал Шакир Кейкин, ранее возглавлявший городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Кейкин Шакир Кейкинович родился в 1970 году в г.Кульсары. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер. В период с 1993 по 2008 годы работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах Жылыойского района. В 2008 году поступил на государственную службу, был назначен на должность акима Косшагылского сельского округа Жылыойского района. С 2009 по 2018 годы работал акимом города Кулсары Жылойского района Атырауской области. До назначения заместителем акима города Атырау с октября 2018 года руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено пресс-службой акима г.Атырау