Некоторые провожающие даже расплакались, вероятно, расстроенные его уходом. Пытались сфотографироваться рядом с эксакимом. Были и те, кто просил автограф. Собравшиеся долго и много благодарили бывшего руководителя региона. А на прощание подарили чапан с национальным головным убором. Сам же Сапарбаев был явно в хорошем расположении духа. Тоже бесконечно благодарил публику и пообещал уже через два дня вернуться в Актобе с рабочим визитом уже в качестве министра труда и соцзащиты. - Всем хочу сказать большое спасибо за то, что вы пришли. За то, что вы сказали в мой адрес теплые слова. Я еще раз хочу повторить. Каким я не был золотым, умным, сильным, если бы вы меня не поддержали, не помогли бы, мы вот этого всего не сделали бы. Я думаю, что мы доказали, что Актобе – это центр Запада. Актобе – это четвертый город Казахстана. Актобе должен быть миллионником, - на прощание высказался Бердыбек Сапарбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.