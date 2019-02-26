По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит -3 градуса, ночью -5. +4 градуса ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем ожидается до 8 градусов тепла, ночью до 4 градусов тепла. Днем и ночью в Актобе ожидается снег. Днем -5 градусов, ночью -10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.