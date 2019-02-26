По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло на трассе Индер - Атырау, в районе населенного пункта Коктогай. В результате аварии трое человек погибли. Из 43 пассажиров, находящихся в автобусе, 15 детей. В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что в результате аварии 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения Атырауской области. По данным медиков, 5 человек доставлены в Атыраускую областную больницу. Столько же в центральную районную больницу Махамбетского района и 4 в ЦРБ Индерского района. На данный момент все медицинские службы готовы принять пострадавших. На месте ДТП работало 10 бригад скорой медицинской помощи. Развернута мобильная врачебная амбулатория. Районным акиматом на месте ЧП для пассажиров автобуса организовано горячее питание, подготовлен транспорт для доставки к месту дальнейшего назначения. С пострадавшими работают психологи. Их состоянию здоровья ничто не угрожает, отметили в областном управлении здравоохранении.Причины аварии выясняют следственные органы. Ведется досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.