15 школьников ехали на соревнования в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По совам руководителя управления физической культуры и спорта по ЗКО Асии Аманбаевой, дети, находившиеся в автобусе, занимаются в городском спортивном клубе "Урал". - Руководство клуба выехало. Я с облздравом нашим разговаривала, 11 детей находятся в Махамбете, у них состояние хорошее, 4 забрали в областную больницу в Атырау. Сейчас с коллегами обзваниваем, узнаем ситуацию. Дети поехали на турнир, приказа не было, родители настояли, чтобы дети поехали, по крайней мере, руководство клуба так сказало. Официально мы их не командировали. Они поехали обычным рейсовым автобусом, - рассказал Асия Аманбаева. Напомним, сегодня около 14 часов пассажирский рейсовый автобус сообщением Уральск-Атырау столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три человека. Еще 15 госпитализированы.