7 главных причин, почему президент отправил правительство Казахстана в отставку. Стр. 12-14. В ДЧС рассказали, кому не стоит ждать компенсаций ущерба в случае подтопления. Стр. 4-5 В саратовской клинике пластической хирургии скончалась пациентка из Уральска. Стр. 2 Зачем полицейские требуют владельцев ломбардов присылать им фотографии купленных вещей? Стр. 2 Больше 60 полицейских и спасателей искали заблудившегося в лесу мужчину. Стр. 6 Перед ЗКГУ спили все деревья. От кого вышел приказ? Стр. 8-9