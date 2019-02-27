800 гр фарша, лучше говяжьего; 8 пластиков бекона; 8 пластин полутвердого сыра, любого на ваш вкус; листья салата; 1 ч.л. растит.масла для жарки; специи3 ст. муки; 25-30 таблеток активированного угля; 2 ст.л. растит.масла; 1 ст.л. сахара; 1 яичный желток; 1,5 ч.л. сухих дрожжей; 1ч.л. соли; 1 ч.л. семян кунжута40гр. твердого сыра; 8ст.л. майонеза400 гр. замороженной вишни; 2 ст.л. сахара; 1 ч.л. прованских травСмешайте дрожжи, соль, сахар со стаканом теплой воды. Оставьте на 5 минут настояться.Активированный уголь измельчите в порошок и добавьте к дрожжам. Затем постепенно добавляйте просеянную муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться мягкое и эластичное. В конце добавьте растительное масло и вымесите. Накройте и уберите в теплое место на 1 час. Тесто должно подойти.После разделите тесто на 8 частей, скатайте из них шарики и поставьте в теплое место минут на 30. Шарики должны подрасти.Подошедшие булочки смажьте желтком и присыпьте семенами кунжута. Выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. На большом расстоянии друг от друга. И выпекайте при 180 градусах в духовке, в течении 15 минут.Готовые булочки накройте полотенцем и дайте остыть. Так они станут мягкими.А пока приготовьте соусы. Сырный соус: сыр натрите на мелкой терке и смешайте с майонезом.Вишневый соус: выложите замороженную вишню в кастрюльку, добавьте сахар и травы. Варите на маленьком огне минут 10, постоянно помешивая. Остудите.Займемся главным ингредиентом: в фарш добавьте специи. Хорошо перемешайте. Разделите на 8 равных частей и сформируйте круглые, размером с булочку котлеты. Выложите их на сковороду с раскаленным маслом и обжарьте с одной стороны 3 минуты на среднем огне. Затем переверните. Сверху положите ломтик сыра и жарьте еще три минуты.Ломтики бекона обжарьте до хрустящего состояния.Главный момент: соберите бургер – булочку разрезаем на две части вдоль, обжарьте ее 1минуту на сухой сковороде. На нижнюю часть кладем сырный соус, лист салата,внось сырный соус и котлету. Далее хрустящий бекон и вишневый соус, прикройте верхней частью булочки. Готовые бургеры подавайте сразу.можно приготовить– 1 ст.л. готовой, не ядреной, горчицы смешайте с 3 ст.л. майонеза и 2 зубчиками чеснока.можно: 100 гр. замороженной клюквы, проварите с 2 ст.л. сахара, измельчите блендером. Верните на плиту и добавьте 1 ч.л. крахмала, разведенного в 2 ст.л. воды. Проварите 2 минуты.