Это не может не удивить и не понравиться. Попробуйте – это того стоит!
На 8 штук нам понадобится:
800 гр фарша, лучше говяжьего;
8 пластиков бекона;
8 пластин полутвердого сыра, любого на ваш вкус;
листья салата;
1 ч.л. растит.масла для жарки;
специи
Для булочек:
3 ст. муки;
25-30 таблеток активированного угля;
2 ст.л. растит.масла;
1 ст.л. сахара;
1 яичный желток;
1,5 ч.л. сухих дрожжей;
1ч.л. соли;
1 ч.л. семян кунжута
Для сырного соуса:
40гр. твердого сыра;
8ст.л. майонеза
Для вишневого соуса:
400 гр. замороженной вишни;
2 ст.л. сахара;
1 ч.л. прованских трав
Приготовим булочки
1.
Смешайте дрожжи, соль, сахар со стаканом теплой воды. Оставьте на 5 минут настояться.
2.
Активированный уголь измельчите в порошок и добавьте к дрожжам. Затем постепенно добавляйте просеянную муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться мягкое и эластичное. В конце добавьте растительное масло и вымесите. Накройте и уберите в теплое место на 1 час. Тесто должно подойти.
3.
После разделите тесто на 8 частей, скатайте из них шарики и поставьте в теплое место минут на 30. Шарики должны подрасти.
4.
Подошедшие булочки смажьте желтком и присыпьте семенами кунжута. Выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. На большом расстоянии друг от друга. И выпекайте при 180 градусах в духовке, в течении 15 минут.
5.
Готовые булочки накройте полотенцем и дайте остыть. Так они станут мягкими.
6.
А пока приготовьте соусы. Сырный соус: сыр натрите на мелкой терке и смешайте с майонезом.
7.
Вишневый соус: выложите замороженную вишню в кастрюльку, добавьте сахар и травы. Варите на маленьком огне минут 10, постоянно помешивая. Остудите.
8.
Займемся главным ингредиентом: в фарш добавьте специи. Хорошо перемешайте. Разделите на 8 равных частей и сформируйте круглые, размером с булочку котлеты. Выложите их на сковороду с раскаленным маслом и обжарьте с одной стороны 3 минуты на среднем огне. Затем переверните. Сверху положите ломтик сыра и жарьте еще три минуты.
9.
Ломтики бекона обжарьте до хрустящего состояния.
10.
Главный момент: соберите бургер – булочку разрезаем на две части вдоль, обжарьте ее 1минуту на сухой сковороде. На нижнюю часть кладем сырный соус, лист салата,внось сырный соус и котлету. Далее хрустящий бекон и вишневый соус, прикройте верхней частью булочки. Готовые бургеры подавайте сразу.
Для гурманов: вместо сырного
можно приготовить горчичный соус
– 1 ст.л. готовой, не ядреной, горчицы смешайте с 3 ст.л. майонеза и 2 зубчиками чеснока.
А вишневый соус
можно заменить клюквенным
: 100 гр. замороженной клюквы, проварите с 2 ст.л. сахара, измельчите блендером. Верните на плиту и добавьте 1 ч.л. крахмала, разведенного в 2 ст.л. воды. Проварите 2 минуты.