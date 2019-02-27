Скриншот с видео По сообщению пресс-службы акима Актюбинской области, в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на котором воспитатель детского сада применяет силу в отношении детей. - Сообщаем, что данный инцидент произошел в сентябре 2018 года в детском саду "Айголек" села Бадамша. После данного инцидента воспитатель была уволена, а заведующая детсадом понесла дисциплинарное наказание. Вместе с тем, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин поручил департаменту полиции взять данный вопрос на особый контроль, а управлению образования и районным акиматам провести соответствующую профилактическую работу во всех школьных и дошкольных учреждениях области, принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобной ситуации. По данным департамента полиции Актюбинской области, для выяснения всех обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование по ст. 140 ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщили в акимате. Напомним, в Актюбинской области сняла на видео воспитателя, которая ила двух девочек по голове за то, что они не могли назвать буквы.