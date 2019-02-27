Дизайн и мода понятия,которые меняются очень быстро, сейчас очень тяжело сделать ремонт квартиры или дома так, чтобы это выглядело актуально спустя десятилетие. Но у дизайнеров есть несколько секретов и советов как этого добиться и сегодня мы поделимся этими советами с вами.
Чисто белый
Интерьер в белом - это уже классика, на века, как свадебное платье невесты. Часто его считают скучным и марким, поэтому боятся. Не стоит! Благодаря этому пространство зрительно увеличивается, света становиться больше. Под этот цвет не надо продумывать цвет мебели – подойдет любая понравившаяся. Хорошими акцентами станут большие и маленькие полотна картин или ваших фото. Если со временем устанете от белого, эти стены легко перекрасить в любой цвет.
Нейтральная мебель
Мебель пастельных цветов создаст уют и гармонию, она шикарно смотрится с яркими акцентами интерьера. Например, подушки на диване, или занавески, разных форм и размеров, которые можно менять от настроения или времени года. От этого комната и мебель все время будет казаться новой без лишних затрат и усилий.
Потолок
Потолок тоже лучше выбрать классический. Обычный, белый, гипсокартон или натяжной не отвлекающий на себя внимание. Видоизменения в интерьер со временем можно внести с помощью источников света на полу или на стенах. Не поддавайтесь искушению делать на потолке многоуровневые строения с яркими рисунками – это быстро выходит из моды, еще быстрее надоедает.
Больше места
Дом - это гнездышко, место, куда нам хочется возвращаться после тяжелых трудовых будней. Здесь мы отдыхаем душой и телом – поэтому не нужно ничего лишнего, больше свободы, места и воздуха. Не перегружайте интерьер мебелью, и всякой всячиной. Открытое, свободное пространство всегда в моде, старайтесь не загромождать его лишними атрибутами.
Стол - центр домашнего очага
Если хотите на века, не гонитесь за модой на барные стойки, они конечно компактны, но возможно завтра станут вчерашним днем. Выбирайте классический обеденный стол – большой и красивый. Желательно большой, а так конечно, насколько позволяет пространство. Это всегда уют и тепло домашнего очага – многие лета большие семьи и посиделки с друзьями проводятся за столом и так будет всегда.
Гардеробная
В российских квартирах без шкафа никуда. Он у нас и в спальне, и в гостиной, и в коридоре. В комнатах практически нет места, но мы все равно не представляем, что можно обходиться без них. Подумайте о создании гардеробной. Как в американских фильмах – вспомните. Идеально подойдет ниша или кладовка, или если вы только планируете делать ремонт – отведите отдельное место такой комнатке. И никаких громадин – шкафов.
Надежность
В отделке используйте износоустойчивые отделочные материалы, это позволит долго не вспоминать о ремонте. Особенно уделите внимание ванной комнате и кухне, там часто влажно и перепады температур. Ванну непременно нужно делать кафельную.
Скрытые технологии
Дизайнеры советуют прятать бытовую технику в строенные шкафчики. Опять же экономия пространства и нет на виду шнуров. Мебель позволяющая сделать это, долго будет в тренде и нисколько не испортит интерьера. Это будет своего рода загадка, изюминка. Сейчас же все идет к тому – все встроенное и минимально занимающее место.
