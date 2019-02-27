Этот комплекс упражнений необходимо выполнять 2 - 4 раза в день, начиная с первого дня после выписки, а желательно еще в больнице. В занятиях крайне важна регулярность и старательность исполнения.Двигайте только глазами: влево – вправо, вверх – вниз и по кругу. Не менее 10 движений в каждом направлении.Поворачивайте голову в стороны, фиксируя взгляд на неподвижном предмете. По 10 движений в каждую сторону.Сжимайте и разжимайте пальцы в кулак. 8-10 раз.Пальцы одной руки сложите в фигу и одновременно кистью другой руки покажите «класс» все пальцы сжаты в кулак, а большой поднят вверх. Затем поменяйте задачу для рук и сделайте наоборот. Выполните 10 раз.Коснитесь носа пальцами одной руки, затем другой. 4-6 раз.Почешите затылок сначала одной рукой. Потом другой. 4-6 раз.Лежа на спине, поочередно сгибайте ноги в коленях, скользя ступнями по поверхности на которой лежите. Повторите по 6 раз.Расположитесь на стуле или краю кровати и болтайте ногами вперед – назад, по отдельности и скрестив их. Делайте до легкого утомления.Держась руками за кровать, потопайте ногами. Затем немного приподнимите ноги поочередно, то левой, то правой. По 4 раза каждой ногой.Возьмите две миски. В одну положите предметы разного размера и формы, вторая пусть будет пустой. Пострадавшей рукой перекладывайте вещи из одной в другую.Сложите пальцы рук в замОк. Поднимите руки над головой, не расцепляя, тянитесь замком то влево, то вправо до легкого утомления.Постарайтесь потянуться сначала одной рукой к противоположному уху, потом другой. Затем двумя одновременно. Повторяйте, пока не устанете.Встаньте рядом с опорой. Возьмитесь за нее руками и делайте ложные шаги: выдвигайте ногу вперед, а затем возвращайте назад. Повторяйте по 6 раз каждой ногой.В течение минуты маршируйте на месте.Для улучшения кровоснабжения пораженной зоны нужно массировать: растирать, мять, пощипывать, покалывать. Не обязательно приглашать профессионального массажиста. Пусть помогут родные. Массаж выполняется при положении больного лежа на спине или на здоровом боку, направление воздействия от центра.Хорошим дополнением к массажу является рефлексотерапия: воздействие на биологически активные точки иглами, магнитами или пиявками. Все это способствует улучшению кровоснабжению в пораженные участки, скорейшему восстановлению нервной проводимости. Длительность курса зависит от состояния больного.