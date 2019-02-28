Каждая из нас ленится делать зарядку, объясняя это нехваткой времени. Признайтесь себе – это же просто лень. Так чего же вы хотите?! Фигура не сделается сама – ей нужна ваша помощь. И лениться тут некогда. Тем более, скоро весна и надо быть во всей красе. Хватит зимних валяний на диване. Неужели не можете найти 15 минут в день для себя любимой? Это же совсем немного и движения можно делать, не переставая валяться. Я подобрала именно такие – для нас ленивых. Утром не надо вставать на зарядку – это же в первую очередь нас раздражает. Не вставая с кровати, начинайте день с этих упражнений и уже через месяц живот станет плоским, ножки – стройными, а ягодицы – аппетитными! А к пляжному сезону все будет еще круче. Девчонки дерзаем! Подъём ног Исходное положение на левом боку. Правая рука упирается в кровать или пол, левую поставьте под голову. Напрягите живот и медленно поднимайте соединенные ноги насколько сможете, затем опускайте, но не кладите на пол. Делаем по 10-20 подходов на каждом боку. Ножницы Исходное положение не меняем. Поднимите обе ноги от пола, сначала отведите нижнюю назад, а верхнюю вперед, а затем наоборот. Выполняем по 1-2 минуте на каждом боку. Кстати ножницы, можно делать не только на боку, но и лежа на спине. Уголок Остаемся в исходном положении. Согните ноги в коленях под углом 90 градусов. Медленно поднимайте и опускайте правую ногу, не выпрямляя ее и не кладя на левую Зигзаг Продолжаем лежать на левом боку упираясь правой рукой в пол. Левую вытяните. Правую ногу согните и поставьте впереди левой. Опираясь на нее и обе руки, поднимайте и опускайте левую ногу, не кладя ее на пол. Повторяем это 10-20 раз на каждом боку. Поворот плеча Лежим, как обычно, на левом боку. Вытянете обе руки вперед, положив на пол, ноги согните в коленях. Поднимите голову и правую руку, разверните плечи. Потянитесь правой рукой в сторону ног. Проделайте то же самое с левой рукой на правом боку 10-20 подходов, для каждого бока. И чтобы не было, как в анекдоте :) "Вчера перед сном собралась пресс покачать. Сегодня так и проснулась: руки на затылке, ноги под диваном..." Понимаю, первое время будет тяжко, уверенна потом вы втянетесь и даже добавите еще каких – нибудь упражнений. Ведь стимул велик – весна и красота. И не забываем про здоровье!  