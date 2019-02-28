Утром не надо вставать на зарядку – это же в первую очередь нас раздражает. Не вставая с кровати, начинайте день с этих упражнений и уже через месяц живот станет плоским, ножки – стройными, а ягодицы – аппетитными! А к пляжному сезону все будет еще круче. Девчонки дерзаем!Исходное положение на левом боку. Правая рука упирается в кровать или пол, левую поставьте под голову. Напрягите живот и медленно поднимайте соединенные ноги насколько сможете, затем опускайте, но не кладите на пол. Делаем по 10-20 подходов на каждом боку.Исходное положение не меняем. Поднимите обе ноги от пола, сначала отведите нижнюю назад, а верхнюю вперед, а затем наоборот. Выполняем по 1-2 минуте на каждом боку. Кстати ножницы, можно делать не только на боку, но и лежа на спине.Остаемся в исходном положении. Согните ноги в коленях под углом 90 градусов. Медленно поднимайте и опускайте правую ногу, не выпрямляя ее и не кладя на левуюПродолжаем лежать на левом боку упираясь правой рукой в пол. Левую вытяните. Правую ногу согните и поставьте впереди левой. Опираясь на нее и обе руки, поднимайте и опускайте левую ногу, не кладя ее на пол. Повторяем это 10-20 раз на каждом боку.Лежим, как обычно, на левом боку. Вытянете обе руки вперед, положив на пол, ноги согните в коленях. Поднимите голову и правую руку, разверните плечи. Потянитесь правой рукой в сторону ног. Проделайте то же самое с левой рукой на правом боку 10-20 подходов, для каждого бока. И чтобы не было, как в анекдоте :) "Вчера перед сном собралась пресс покачать. Сегодня так и проснулась: руки на затылке, ноги под диваном..."