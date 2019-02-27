Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -6. В Атырау ожидаются осадки. +4 градуса днем и -2 градуса ночью. В Актау будет облачно. Днем воздух прогреется до 7 градусов тепла, ночью ожидается +2. В Актобе синоптики прогнозируют -5 градусов днем и -10 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.