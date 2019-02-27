Иллюстративное фото из архива "МГ" 27 февраля с участием руководителей антикоррупционной службы по ЗКО Рустама Акмырзаева и департамента по делам государственной службы по ЗКО Болата Исакова прошла встреча с сотрудниками департамента комитета уголовно-исполнительной системы по ЗКО. Как сообщил руководитель антикоррупционной службы по ЗКО Рустам Акмырзаев, основная масса преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, связана с получением взяток, злоупотреблением должностными полномочиями и мошенничеством. – Начиная с 2015 года антикоррупционной службой области привлечен 51 сотрудник системы МВД, которыми было совершено 84 уголовных правонарушений. Причем с каждым годом количество привлеченных лиц и совершаемых правонарушений только растет. Это свидетельствует о недостаточной кадровой политики, вследствие чего в уголовно-исполнительную систему принимаются кандидаты с низкими морально-деловыми качествами, склонные к совершению правонарушений, - сообщил Рустам Акмырзаев. Между тем в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении главного бухгалтера ДУИС по ЗКО Дуйсенгалиевой. Следствием установлено, что она в период с 2017 по 2018 годы путем внесения фиктивных сведений в бухгалтерские документы похитила более 7 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.