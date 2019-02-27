В понедельник, 25 февраля, меня вместе с журналистами других СМИ пригласили на рейд, организованный комиссией по делам несовершеннолетних городского отдела образования. Встретиться договорились у пассажа «Насиха» на остановке «Рахат». Как мне потом объяснили, это излюбленное место скопления подростков-волонтеров из благотворительного фонда «Луч надежды», которые собирают деньги на лечение тяжелобольных детей со всего Казахстана, но только почему-то не из Атырау. Изучив всю местность, ребят с прозрачными боксами мы не увидели. Сев в машину, отправились на остальные возможные точки дислокации работающей молодежи. Сразу же решили ехать в ТЦ «Атырау», возле которого они также могут собираться волонтеры. Издалека увидели двух подростков, в руках одного из них оказался тот самый бокс для сбора средств. Мы осторожно остановились, вылезли из машины и пошли навстречу к мальчикам. Подросток с боксом, заметив камеры, бросился бежать, тот, что остался, рассказал нам, что просто встретил знакомого по дороге и разговорился. Недолго думая, мы поехали за тем сбежавшим подростком, который, несмотря на морозный день, направлялся пешком от ТЦ «Атырау» через весь проспект Сатпаева к ресторану «Санчак», именно там был один из пунктов сбора денег волонтеров.Мальчик зашел в холл ресторана, оставил бокс с деньгами на полу и пошел греться. Оказалось, что там уже работал второй подросток, который показал нам копии документов благотворительного фонда, а также рассказал, кому он собирает деньги. К слову, у сбежавшего подростка документов на руках не оказалось, он признался, что их отобрал охранник Сбербанка. После чего мы уговорили его поехать с нами в их головной офис, который расположен в районе драмтеатра. ЗВ головном офисе шло собеседование с вновь прибывшей рабочей силой. На руках у подростков не было разрешений от родителей, но, как заверили представители фонда, они его должны будут принести при удачном прохождении собеседования. Как выяснилось в ходе разговора, многим подросткам еще нет 14 лет, именно с этого возраста работодатель может привлекать ребенка к труду в свободное от учебы время, при этом работа не должна приносить вред здоровью и не нарушать процесс обучения. Мы поговорили с несколькими ребятами. Выяснилось, что на самом деле, один из мальчиков, именно тот, который сбежал от нас, прогуливает уроки. При этом при себе у него нет сотового телефона, по которому якобы представители фонда с ним связываются, и он им докладывает о своем местонахождении и состоянии. Мальчик по городу передвигается пешком с денежным боксом, который прохожие могут без каких-либо усилий отобрать у подростка, не говоря уже о применении физического насилия. Хотя сами представители фонда Александр и Айлин заверили, что кто-то из представителей полиции всегда проверяет подростков, обеспечивая им безопасность, а также следит за правильностью сбора денежных средств, чтобы это не выглядело как попрошайничество. В то же время представители фонда выразили уверенность того, что дети не выпрашивают деньги у прохожих, и не присваивают их себе, хотя, судя по большому вырезу на боксах, вполне вероятно, что не вся сумма денег передается лично в руки руководству. На вопрос о сумме заработка, мальчики ответили, что в день им удается зарабатывать от 1200 до 5000 тенге, что составляет 20% от всех собранных за день средств. При этом родители подростков вовсе не против того, чтобы их дети зарабатывали таким вот способом, завуалировав все благотворительностью. По словам главного специалиста отдела по защите прав несовершеннолетних горОО Атырау Эльзы Харисовой, сегодня в списке волонтеров, сотрудничающих с благотворительным фондом «Луч надежды», состоят 22 подростка, при этом некоторым мальчикам нет еще 14 лет, самому младшему волонтеру всего 10 лет, что нарушает требования трудового законодательства РК. - По результатам рейда городской отдел образования направил письма в городскую прокуратуру, городской отдел полиции, а также в департамент по охране образования для проверки деятельности благотворительного фонда «Луч надежды» на соблюдение законных мер. Ведь некоторые школьники пропускают занятия в школах, их нахождение на улице с денежными средствами без присмотра взрослых небезопасно, кроме того, бывали и такие случаи, что дети работали без письменного разрешения родителей, - заключила Эльза Харисова.Отметим, что ранее в ходе встречи акима города Атырау с членами Гражданского совета представители различных волонтерских организаций пожаловались на работу членов благотворительного фонда «Луч Надежды», которые выпрашивают деньги у прохожих и водителей авто. По их мнению, заработок на волонтерстве должен быть абсолютно исключен. Тогда аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы поручил специалистам городского отдела образования провести рейды по законности привлечения подростков к трудовой деятельности во время учебного процесса и на наличие письменного разрешения от родителей заниматься волонтерской деятельностью. 